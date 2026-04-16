Investition in soziales Wohnen
Neuwieder Notare planen bezahlbare Wohnungen
Noch sieht es recht chaotisch aus, auf der Baustelle am Kreisel Sohler Weg/Ringstraße – doch hier entstehen drei Häuser mit 43 b
Noch sieht es recht chaotisch aus, auf der Baustelle am Kreisel Sohler Weg/Ringstraße – doch hier entstehen drei Häuser mit 43 bezahlbaren Wohnungen.
Rainer Claaßen

Bezahlbarer Wohnraum ist in Neuwied derzeit schwer zu finden. Zwei Notare, die bereits ein erfolgreiches Wohnprojekt verwirklicht haben, wollen nun ein zweites umsetzen. Es sollen 43 Wohnungen für Menschen mit schmalerem Geldbeutel entstehen.

Lesezeit 2 Minuten
Es gehört zum Berufsalltag der Notare Andree Adler und Marc Bohr aus Neuwied, Immobilienverkäufe rechtlich zu begleiten. Eher ungewöhnlich ist, dass sie sich – gemeinsam mit ihren Ehefrauen – erneut selbst als Bauherren engagieren. Nach einem erfolgreichen Projekt an der Ecke Germaniastraße/Rheinstraße entsteht nun am Kreisel Sohler Weg/Ringstraße ein neues Vorhaben: 43 Wohnungen mit bewusst günstigen Mieten.

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Kreis NeuwiedBauen & Wohnen

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