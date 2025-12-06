Auftritte in der ganzen Stadt Neuwieder Nikolaus vor dem festlichen Großeinsatz Jörg Niebergall 06.12.2025, 08:00 Uhr

i Ein letzter prüfender Blick, und dann kann es losgehen: Rund um den 6. Dezember ist Nikolaus Hans-Peter Schmitz im Dauereinsatz. Jörg Niebergall

Seit den 80er-Jahren hat sich Hans-Peter Schmitz schon unzählige Male in den Bischof von Myra verwandelt, allein in diesem Advent stehen 22 Auftritte an. Wir waren bei den Vorbereitungen dabei.

Als wir am Freitagnachmittag Hans-Peter Schmitz in seiner Wohnung treffen, da hat der 68-Jährige die diesjährige „Generalprobe“ als Nikolaus schon hinter sich. Schon am Morgen hatte die Weiser Maria-Goretti-Grundschule Hans-Peter Schmitz als den heiligen Bischof empfangen, gleich in acht Klassen war Schmitz präsent, verteilte kleine Geschenke und zeigte sich wie immer wortgewandt.







