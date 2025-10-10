Schließung nach 100 Jahren Neuwieder nehmen Abschied von ihrem Schuhhaus Wöckner Rainer Claaßen 10.10.2025, 11:00 Uhr

i Stephanie und Axel Wöckner fällt der Abschied nicht leicht – mit Nachrichten auf großen Schildern verabschieden sie sich von langjährigen Kunden. Rainer Claaßen

Mehr als 100 Jahre gab es das Schuhhaus Wöckner in Neuwied. Dass es Ende des Jahres seine Türen für immer schließt, bewegt viele Deichstädter – wie sehr, erlebt das Inhaberehepaar besonders nach dem Bericht in unserer Zeitung.

Seit einigen Wochen läuft der Ausverkauf im Schuhhaus Wöckner in der Mittelstraße in Neuwied. Wegen eines anstehenden Umbaus des Gebäudes hatte sich das Inhaberehepaar entschieden, die verbliebene Ware in einem Sale an den Mann zu bringen und dann in den Ruhestand zu gehen.







