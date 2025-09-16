Klar ist: Die MVZ Galeria Med GmbH ist wirtschaftlich so schlecht gestellt, dass sie zum 1. Oktober zumacht. Das heißt aber nicht zwingend, dass das für jeden einzelnen der acht Standorte gilt. Am Dienstag derweil ging der Betrieb mancherorts weiter.

Der Neuwieder Praxisbetreiber MVZ Galeria Med GmbH hat in der vergangenen Woche Insolvenz beantragt – und wird zum 1. Oktober seine Türen schließen. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz jetzt mitgeteilt. Ob alle Praxen davon betroffen sind, ist noch unklar, es ist also theoretisch möglich, dass einzelne Standorte bestehen bleiben.

Die GmbH betreibt bislang acht Praxen in der Region, davon drei in der Stadt und im Kreis Neuwied. Eine Niederlassung in Straßenhaus wurde bereits vor einigen Monaten geschlossen. Wie es mit den acht bestehenden Standorten konkret weitergeht und wo der Betrieb zurzeit noch weiterläuft, dazu waren bis Dienstag weder telefonisch noch schriftlich Informationen zu bekommen.

Praxisbetrieb ging weiter

Telefonisch waren die Praxen in der Neuwieder Innenstadt, in Heimbach-Weis und Waldbreitbach am Dienstag auch zu den Geschäftszeiten nicht zu erreichen. Aber: Der Praxisbetrieb in den Niederlassungen in der Marktstraße und in Heimbach-Weis ging am Dienstag weiter. Am späten Vormittag stand die Praxistür in der dritten Etage in der Marktstraße offen. Zwei Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter kümmerten sich am Empfang um die Patienten. Der Andrang war überschaubar – nur eine Handvoll Menschen wartete vor der Theke. Nichts deutete darauf hin, dass es Störungen im Betriebsablauf gibt.

i MVZ Galeria Med in Heimbach-Weis Rainer Claaßen

Die Patienten fragten nicht nur nach Rezepten und Behandlungen, sondern auch nach den Perspektiven für die Praxis. Unter anderem wurde die Auskunft erteilt, dass einer der behandelnden Ärzte ohnehin schon den Plan hatte, auf dem Luisenplatz eine eigene Praxis zu eröffnen. Ab Anfang Oktober soll es laut Aussage der Rezeptionsmitarbeiterin dort so weit sein.

Gegenüber unserer Zeitung konnten die Angestellten am Empfang keine Aussagen machen – sie verwiesen auf eine Praxismanagerin, die allerdings gerade in einem Gespräch sei. Es wurde in Aussicht gestellt, dass diese sich zeitnah telefonisch melden würde, bis zum Redaktionsschluss blieb der Anruf allerdings aus.

Patienten auch in Heimbach-Weis

Ein ähnliches Bild zeigte sich in der Praxis in Heimbach-Weis: Der Empfang war hier am frühen Nachmittag mit einer Mitarbeiterin besetzt, die sich um Patienten kümmerte. Im Wartezimmer saßen einige Patienten, die offensichtlich auf eine Behandlung warteten. Die Mitarbeiterin erklärte, dass sie bezüglich der Fortführung des Praxisbetriebes keine Aussagen machen könne und verwies auf den Betreiber des Praxisverbunds.

Für die Gesundheitsversorgung in Neuwied und der Region ist es auf jeden Fall ein Schlag, wenn Niederlassungen der MVZ Galeria Med wegfallen, in denen zum Teil mehrere Mediziner arbeiten. Die KV, die am Montag über die Situation informiert wurde, arbeitet bereits an Lösungen, um die Patientinnen und Patienten adäquat weiterversorgen zu können, schreibt sie in einer Pressemitteilung.

Unter anderem stehen demnach Gespräche mit den bisher in der MVZ Galeria Med GmbH angestellten Ärztinnen und Ärzten sowie Praxen in den Regionen an. Zudem werden Kontakte mit weiteren Ärztinnen und Ärzten sowie Akteurinnen und Akteuren geknüpft. Geplant ist auch, kurzfristig eine der beiden Mobilen Arztpraxen einzusetzen, damit die Versorgung der Patientinnen und Patienten übergangsweise gesichert ist. Wo genau diese zum Einsatz kommen soll, blieb am Dienstag zunächst offen.