Von acht Arztpraxen der MVZ Galeria Med GmbH sind drei in Stadt und Kreis Neuwied, wie es mit diesen weitergeht, ist noch unklar. Geht der Betrieb hier erst mal weiter?

Ein Rückschlag für die medizinische Versorgung in der Region: In dieser Woche ist ein Insolvenzantragsverfahren über das Vermögen der Neuwieder MVZ Galeria Med GmbH eröffnet worden. Die Gesellschaft betreibt acht Arztpraxen und hat Standorte in der Neuwieder Innenstadt, in Heimbach-Weis, Waldbreitbach sowie Andernach, Koblenz, Vallendar, St. Goarshausen und Nastätten.

Am Freitag (12. September) mussten zunächst die meisten Fragen offenbleiben. Der Geschäftsführer der GmbH war nicht zu erreichen, ebenso wenig die Praxen in der Stadt und im Kreis Neuwied. Der Neuwieder Oberbürgermeister Jan Einig, VG-Bürgermeister Hans-Werner Breithausen und die Waldbreitbacher Ortsbürgermeisterin Monika Kukla haben erst durch unsere Anfragen überhaupt von der Situation erfahren.

Fragen bleiben zunächst offen

Geht der Betrieb in den Praxen nun weiter, was ist mit bestehenden Arztterminen und den mehreren Dutzend Mitarbeitern? Der Anwalt Alexander Römer als vorläufiger Insolvenzverwalter gab hierzu unter Verweis auf das frühe Verfahrensstadium auf Anfrage noch keine Informationen heraus.

Einer gut unterrichteten Quelle zufolge ist die Fortführungsperspektive der MVZ-Standorte grundsätzlich schwierig. Unter der Hand heißt es, dass zumindest der Standort in der Marktstraße wirtschaftlich interessant sein könnte, hier gebe es viele Patienten, ebenso wie in Heimbach-Weis. Gerade hier sei der Betrieb in den vergangenen Monaten aber schon nicht reibungslos gewesen, manchmal sei die Praxis geöffnet gewesen, manchmal geschlossen, was viele Patienten abgeschreckt habe.

i Die Eingangstür zum MVZ in der Marktstraße. Rainer Claaßen

Eine Niederlassung in Straßenhaus wurde bereits vor einigen Monaten geschlossen, sagt Ortsbürgermeister Holger Drees. Der behandelnde Arzt war der Geschäftsführer der MVZ Galeria Med GmbH. Bürger hätten sich wiederholt über die Unzuverlässigkeit beschwert. „Termine wurden kurzfristig abgesagt. Die Leute haben stundenlang gewartet und kamen trotz Termin nicht dran.“ An manchen Tagen sei der Mediziner gar nicht in die Außenstelle gekommen.

Auch seien Personal und Putzkräfte nicht oder nur teilweise bezahlt worden, so Drees. „Die Miete für die Praxis hat er zwar immer bezahlt, aber nicht regelmäßig an einem festen Tag. Mal früher, mal später.“ Schließlich habe der Besitzer der Räume den Mietvertrag des Arztes gekündigt.