„Ich war noch niemals in New York“, sang schon Udo Jürgens über den Sehnsuchtsort USA. Kevin Pesch aus Neuwied zieht es dagegen eher an die Westküste. Doch für den teuren Flug ist der junge Mann mit einer Muskelkrankheit auf Spenden angewiesen.
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Die Hollywood-Hills, der Walk of Fame, die Golden Gate Bridge: Bei einem Roadtrip von Los Angeles nach San Francisco möchte Kevin Pesch die ganze Schönheit der amerikanischen Westküste erleben. Doch die Reise wird für den körperlich beeinträchtigten jungen Mann nicht billig.