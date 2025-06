Die Kinderklinik am Marienhaus-Klinikum Neuwied hat einen guten Ruf. Seit vielen Jahrzehnten werden dort unterschiedlichste Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen behandelt. Seit Kurzem ist ein neuer Behandlungsbereich hinzugekommen: die Diagnostik und Therapie urologischer Erkrankungen im Kindesalter.

Idee kam Ende 2023 auf

In einer offiziellen Einführungsveranstaltung mit Fachvorträgen wurde diese Abteilung jetzt vorgestellt. Zwei neue Kolleginnen sind für diesen Fachbereich nach Neuwied gekommen. Die Leitende Oberärztin Aybike Hofmann sowie die Oberärztin Franziska Vauth. Beide sind von Hause aus Urologinnen und haben sich mehrere Jahre lang an Deutschlands einziger eigenständigen Spezialklinik für Kinder- und Jugendurologie in Regensburg in der speziellen Kinder- und Jugendurologie weitergebildet.

Ende 2023 kam die Idee auf, in Neuwied eine entsprechende Abteilung zu etablieren, da es in der weiteren Umgebung kein adäquates Angebot gibt. Die meisten Menschen kommen mit Urologen erst in höherem Alter in Kontakt. Bei Kindern, insbesondere bei Säuglingen, sind es meist Fehlbildungen, die eine Behandlung oder auch einen Eingriff nötig machen. Dementsprechend erfordert die Tätigkeit als Kinderurologe viele spezielle Fachkenntnisse. So kommt es etwa vor, dass die Harnröhre nicht richtig ausgebildet ist und einer Operation im frühen Kindesalter bedarf. Eine solche Operation erfordert viel Geschick und Erfahrung bei den Chirurgen.

„Eine Nierenbeckenplastik bei einer Doppelniere bei einem Kind, das gerade mal sieben Kilo wiegt, ist schon eine besondere Herausforderung.“

Aybike Hofmann, Leiterin der neuen Abteilung

„Wir haben kürzlich eine komplexe Operation bei einem Säugling durchgeführt. Eine Nierenbeckenplastik bei einer Doppelniere bei einem Kind, das gerade mal sieben Kilo wiegt, ist schon eine besondere Herausforderung. Viele solcher Eingriffe konnten bisher hier in der Region nicht durchgeführt werden“, erklärt Aybike Hofmann, die den neuen Bereich leitet.

Sie und Vauth sind europäisch zertifizierte Fachärztinnen für die spezielle Kinder- und Jugendurologie und besitzen auch die Zusatzbezeichnung der speziellen Kinder- und Jugendurologie, die in Deutschland nur wenige vorweisen können. Bisher war eine der ersten Adressen für solche Eingriffe in Deutschland die Spezialklinik in Regensburg, an der Hofmann und Vauth selbst zuvor viele Jahre lang gearbeitet haben. Dort haben die beiden sich viel Fachwissen angeeignet – insbesondere von ihrem Mentor Prof. Wolfgang Rösch, der als Koryphäe in diesem Bereich gilt. Er ließ es sich dann auch nicht nehmen, bei der offiziellen Einweihung der Kinderurologie in Neuwied einen Vortrag zu halten.

Hilfe schon während der Schwangerschaft

Durch einen direkten Draht zur Praxis für Pränataldiagnostik am Marienhaus-Klinikum Neuwied kann in manchen Fällen zudem nun schon sehr früh geholfen werden. Manche Probleme im Bereich der Blase und der Nieren sind schon während der Schwangerschaft per Ultraschall sichtbar. Häufig werden Auffälligkeiten in diesem Bereich aber auch erst bei der U3-Untersuchung von Kleinkindern festgestellt, die vom Kinderarzt durchgeführt wird.

Das neue Angebot hat sich schnell herumgesprochen, sodass schon viele niedergelassene Kinderärzte und Urologen aus der Region kleine Patienten nach Neuwied vermittelt haben. Aber auch benachbarte Kliniken suchen regelmäßig den Rat der beiden Expertinnen oder überweisen Patienten zu ihnen.

OP-Kapazitäten für einige Wochen ausgebucht

Bisher wird an einem Tag pro Woche operiert. Dabei können oft mehrere einfache Eingriffe nacheinander durchgeführt werden. Komplexere Operationen brauchen allerdings mehr Zeit. Die Fachärztinnen hoffen, bald auch das Robotersystem nutzen zu können, das an der Klinik vorhanden ist. „Hier sind für die speziellen Ansprüche aber einige Anpassungen nötig. Wir hoffen, das System in naher Zukunft nutzen zu können“, sagt Hofmann.

Der Bedarf scheint groß zu sein, denn die OP-Kapazitäten sind aktuell schon für mehrere Wochen ausgebucht. Die neu etablierte Fachabteilung darf also mit einer erfolgreichen Zukunft rechnen, in der sie vielen kleinen Patienten und deren Familien helfen kann.