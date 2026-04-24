Praktische Einblicke statt Schulbank: Beim Girls’Day in Neuwied öffneten sich neue Berufswelten für die teilnehmenden Mädchen. Diese könnten erste Impulse für spätere Entscheidungen sein.
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Ein Tag kann einen Blick durch ein Schlüsselloch eröffnen – und plötzlich wird aus Neugier eine Idee für die Zukunft. Genau diesen Moment erlebten bundesweit Hunderttausende Jugendliche beim diesjährigen Girls'Day und Boys'Day: Sie warfen einen Blick in Berufswelten, die ihnen bisher oft nicht zugänglich sind.