Girls’Day bei Abfallwirtschaft
Neuwieder Mädchen werfen Blick durchs Schlüsselloch
Beim Girls'Day können Mädchen neue Berufswelten kennenlernen, hier bei der Firma Rasselstein. Bei der Abfallwirtschaft des Kreis
Beim Girls'Day können Mädchen neue Berufswelten kennenlernen, hier bei der Firma Rasselstein. Bei der Abfallwirtschaft des Kreises, die wir in diesem Jahr besucht haben, wollten sich die Teilnehmerinnen Ida, Mila, Paula und Lotta lieber nicht fotografieren lassen.
Jörg Niebergall

Praktische Einblicke statt Schulbank: Beim Girls’Day in Neuwied öffneten sich neue Berufswelten für die teilnehmenden Mädchen. Diese könnten erste Impulse für spätere Entscheidungen sein.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Tag kann einen Blick durch ein Schlüsselloch eröffnen – und plötzlich wird aus Neugier eine Idee für die Zukunft. Genau diesen Moment erlebten bundesweit Hunderttausende Jugendliche beim diesjährigen Girls'Day und Boys'Day: Sie warfen einen Blick in Berufswelten, die ihnen bisher oft nicht zugänglich sind.

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