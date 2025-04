32 Jahre lang war Thomas Schmidt Leiter des Kreiskantorats in Neuwied und hat diverse Chöre betreut. Nun geht er in den Ruhestand - und wird bereits von so manchem vermisst.

Es gibt Musiker, die am Ende ihrer Karriere eine Abschiedstournee auf die andere folgen lassen. Dass der langjährige Kantor des Kreises Thomas Schmidt in den vergangenen Monaten gleich mehrere Abschiedskonzerte gab, lag allerdings daran, dass er seit vielen Jahren gleich mehrere Chöre und Gesangsprojekte leitete. Nun folgte der Schlussstrich: Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes wurde Schmidt nach 32 Jahren als Leiter des Kreiskantorats in Neuwied von Superintendent Detlef Kowalski entpflichtet.

Bereicherung für diverse Chöre

Pfarrerin Julia Arfmann-Knübel und Pfarrer Tilmann Raithelhuber waren für die Gestaltung der Verabschiedung verantwortlich, die selbstverständlich von Chormusik begleitet wurde. Als Motto hatte sich Schmidt für das Bibelwort „Denn Du bist bei mir“ aus dem Psalm 23 entschieden. Viele Freunde und Wegbegleiter sorgten für eine gut gefüllte Marktkirche, und für einen feierlichen Rahmen für die Verabschiedung von Schmidt, der das musikalische Leben in Neuwied in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend geprägt hat.

In seiner Zeit in Neuwied betreute der umtriebige Musiker neben der Kantorei der Marktkirche noch den Neuwieder Konzertchor, den Kammerchor Cappella Vocale, den Gospelchor Sing On, den Jugendchor Vivace und den Kinderchor Crescendo. Mitglieder der unterschiedlich aufgestellten Gruppen, die er betreut hat, sind sich einig, dass Schmidt sowohl musikalisch als auch menschlich eine enorme Bereicherung war.

i Der entpflichtete Kantor Thomas Schmidt will zwar ab sofort etwas kürzer treten und sich von Führungsrollen verabschieden, wird der Musik aber treu bleiben. Rainer Claaßen

Auch wenn viele sich wünschen würden, dass er seine Aufgaben trotz des Ruhestandes weiterführt, hat er sich entschieden, zukünftig nur noch als Teilnehmer an einzelnen Projekten mitzuwirken. Im Interview in der aktuellen Ausgabe des Kirchenbriefes „Gemeinsam“ verrät er, dass er neben der Orgel einige weitere Instrumente spielt – und dass er die zusätzliche Freizeit, die ihm nun zur Verfügung stehen wird, unter anderem dazu nutzen möchte, seine Fähigkeiten an der „Singenden Säge“ zu vertiefen.

Grußworte gab es im Rahmen des Gottesdienstes vom Beigeordneten der Stadt Ralf Seemann, der Vorsitzenden des Kreischorverbandes Silvie Scholz, des Dekanatskantors Peter Uhl und vom Vorsitzenden des Fördervereins Kirchenmusik K. D. Boden. Schmidt war von all dem sichtlich gerührt und wies darauf hin, dass seine gute Arbeit nur aufgrund der Unterstützung aller Beteiligten möglich war. Und relativierte auch, dass er seine intensive Tätigkeit nicht als Arbeit empfunden hätte, sondern dass er sich gefreut hat, so viel spielen zu dürfen.

Kreiskantorat hat bald neuen Leiter

Die Lücke, die er hinterlässt, ist sicherlich groß. Immerhin ist es aber gelungen, einen Nachfolger zu finden: Am 15. Mai wird Simon Schumann als neuer Leiter des Kreiskantorats beginnen.

Im Anschluss an den Gottesdienst suchten viele Freunde im Rahmen einer Feier im benachbarten Café Auszeit die Gelegenheit, sich persönlich für Schmidts großes Engagement zu bedanken.