Fehlende Rechtschreibkompetenz bei immer mehr Schülern, das ist einer der Punkte, die Neuwieder Lehrer in ihrem Brandbrief ans Land thematisieren.
Immer mehr Schülern fehlt es an Rechtschreibkompetenz. Zudem kommen gehäuft Schüler an Gymnasien, die für diese Schulform keine Eignung mitbringen: Das und mehr kritisieren Lehrer des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied in einem Brandbrief.

Die Lehrer am Neuwieder Rhein-Wied-Gymnasium (RWG) haben Alarm geschlagen. In einem von ihnen selbst so bezeichneten „Brandbrief“ an den Bezirkspersonalrat für staatliche Lehrkräfte an Gymnasien und Kollegs weisen sie auf kritische Entwicklungen wie etwa fehlende Rechtschreibkompetenzen bei Schülern hin.

