Achim Hallerbach (CDU) möchte sich am Sonntag, 6. April, ein zweites Mal von den Wahlberechtigten im Kreis Neuwied zum Landrat wählen lassen. Unsere Zeitung traf sich mit dem Amtsinhaber, der sich ohne Gegenkandidaten zur Wiederwahl stellt, um über die zurückliegenden acht Amtsjahre zu sprechen und die Herausforderungen zu beleuchten, die Achim Hallerbach für seine zweite Amtsperiode vor sich und den Menschen im Kreis liegen sieht.

Herr Hallerbach, wenn Sie auf die Zeit von 2018 bis jetzt zurückblicken, wäre die Bezeichnung Krisenmanager für Sie nicht angebrachter als Landrat oder Chef der Kreisverwaltung?

Ich weiß, worauf Sie anspielen. Meine bisherige Amtszeit war in der Tat zum überwiegenden Teil vom Krisenmanagement infolge fremdbestimmter Außeneinflüsse wie die Corona-Pandemie, die Folgen des Ukraine-Krieges mit der Energiemangellage, die Flüchtlingswelle und die Flut an der Ahr geprägt. In gewisser Weise war ich in der Tat die meiste Zeit so etwas wie ein Krisenmanager.

Bleiben wir doch mal bei der Pandemie. Da mussten Sie als Landrat sozusagen kurz nach der Einarbeitungszeit gleich in die Vollen gehen. Schließlich galt es, weitreichende Entscheidungen zu treffen. Wie haben Sie das in Erinnerung?

Ich kann mich noch genau an den 8. März 2020 erinnern. Ich war beim Brudertag in Hausen, als mich die Nachricht vom ersten Corona-Fall im Linzer Krankenhaus ereilte. Ich bin sofort dorthin gefahren – und alle waren aufgescheucht. Bereits einen Tag später leitete ich die erste Sitzung des Krisenstabs, für die wir keine Blaupause in der Schublade hatten. Es gab schlicht keine Anleitung, wie mit einer Pandemie umzugehen ist. Da haben wir in der Rudolf-Diesel-Straße im Neuwieder Gewerbegebiet Distelfeld gesessen und angefangen zu planen. Das ging rund um die Uhr, eine herausfordernde und spannende Zeit.

Können Sie sich im Zusammenhang mit der Pandemie noch an einen einschneidenden Moment erinnern?

Sehr gut sogar: Als Experten im Krisenstab gesagt haben, dass wir noch Kühlcontainer an den Krankenhäusern und Leichensäcke auch für Kinder brauchen, wird einem schon sehr deutlich vor Augen geführt, welche Verantwortung man als Landrat trägt. Die Bilder, die uns aus dem norditalienischen Bergamo erreicht hatten, waren schließlich schon schrecklich genug. Das war nicht nur ein prägender Moment, das hat mich auch psychisch gefordert. Das werde ich nie vergessen.

Lässt sich der Pandemie trotz allem auch etwas Positives abgewinnen?

Wenn, dann vielleicht die Tatsache, das alle beteiligten Institutionen bei der Krisenbewältigung toll zusammengearbeitet haben. Wir haben uns gegenseitig geholfen, voneinander gelernt und sind dadurch eng zusammengewachsen. Egal, ob Feuerwehr, THW, medizinischen Rettungsdienste, Krankenhäuser, Arztpraxen, Schulleitungen, Kindertagesstätten, Verwaltungen oder alle weiteren Akteure, diesen Zusammenhalt bei der Lösung von Problem spüre ich bis heute, und das weiß ich sehr zu schätzen.

Wenn Sie die von Ihnen eingangs genannten Krisen Revue passieren lassen, gab es da auch eine Entscheidung, die sie mit dem Wissen von heute besser anders getroffen hätten?

Die gibt es in der Tat – und zwar im Zusammenhang mit der Ahrflut. Wir waren da über die Amtshilfe gefordert und haben darüber beraten, ob wir lieber erfahrene oder vorwiegend jüngere Feuerwehrleute zum Hilfseinsatz schicken. Weil niemand auch nur im Entferntesten das schreckliche Ausmaß auch nur ahnen konnte, haben wir letztlich die Jüngeren geschickt, die dann angesichts der Situation im Ahrtal teils geschockt und belastet waren. Aus heutiger Sicht würden wir verstärkt lebenserfahrenere Kräfte in so einen Kriseneinsatz schicken. Aber sie haben alle eine hervorragende Arbeit geleistet, die heute noch im Ahrtal geschätzt wird.

i Dieses Foto aus dem Jahr 2020 zeigt Landrat Achim Hallerbach (links) auf dem Speditionsgelände von Schmitt-Peterslahr in Oberhonnefeld-Gierend, auf dem der Kreis in Windeseile ein Impfzentrum aus dem Boden stampfen musste. Ralf Grün

Wie hat sich Ihrer Meinung nach die Arbeit mit der Politik, den Fraktionen im Kreistag entwickelt?

Ich denke, die von Anfang an vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Michael Mahlert als Kreisbeigeordneten von der SPD hat sich auch in der Arbeit im Kreistag manifestiert. Die Fraktionen müssten die Erfahrung gemacht haben, dass sie mit mir über alles reden können. So ist es dann sicher auch zu erklären, dass die allermeisten Entscheidungen im Kreistag dann auch einhellig getroffen worden sind. Dabei können wir gemeinsam auf viele Erfolge schauen, die nur dann gelingen, wenn die Kreistagsmitglieder und auch ich verantwortungsbewusst und ohne persönliche Eitelkeiten und über Parteigrenzen hinweg darauf hinwirken, Entwicklungen in eine gute Richtung zu steuern und von Kooperationen geprägte Entscheidungen zu treffen, die allein am Wohl der Bevölkerung orientiert sind. Dieses Prinzip hat sich in meiner Zusammenarbeit mit den Kreisgremien, der Stadt Neuwied, den Verbandsgemeinden und auf Ortsebene bewährt. Wie heißt es so schön: Erfolg kommt nicht von ungefähr.

Wenn Sie von Erfolgen sprechen, ziehen wir doch mal einen Strich unter Ihre achtjährige Amtszeit: Was sind für Sie die wichtigsten Ziele, die Sie mit Ihren Mitstreitern in Verwaltung und Politik erreicht haben?

Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich da wiederhole: Wir zählen zu den wirtschaftsstärksten Landkreisen im Land und sind für andere Regionen in vielfacher Hinsicht vorbildlich – und dass, obwohl wir lange mit dem Krisenmanagement zu tun hatten.

Auf welche Bereiche trifft das konkret zu?

Da wäre der Auf- und Ausbau des neuen Brand- und Katastrophenschutzzentrums mit einem Zentrallager und neuen Strukturen zu nennen. Dafür haben uns gerade die Ahrflut und die Gasmangellage wichtige Erkenntnisse geliefert. Die Kommunalisierung der Abfallwirtschaft mit stabilen Gebühren für Wasser und Abwasser ist ein weiterer Punkt, ebenso wie eine sichere medizinische Versorgung, Investitionen in den Klimaschutz und in die Energiewende, Kitas und Schulen, Digitalisierung und Breitbandausbau, die Stärkung der Landwirtschaft, der Aufbau einer Regionalvermarktung mit „Wir Westerwälder“ sowie der transparente Umgang mit den Auswirkungen der Flüchtlingskrise. Obendrein waren mir eine gestärkte Wirtschaftsförderung und die interkommunale Zusammenarbeit bis nach Nordrhein-Westfalen ein wichtiges Anliegen gewesen – und sollen es auch bleiben.

i Bei offiziellen Anlässen tritt auch Landrat Achim Hallerbach häufig als Redner in Erscheinung. Jörg Niebergall

Sie können davon ausgehen, wiedergewählt zu werden. Lassen Sie uns also auf das schauen, was in ihrer zweiten Amtszeit aus Ihrer Sicht wichtige Vorhaben sind.

Die Liste ist lang. Da wäre zum einen wieder der Katastrophenschutz, für den wir bereits viel auf den Weg gebracht haben. Für die nächsten zwei Jahre rückt nach der Notstromversorgung und dem Aufbau von Tankreserven für Einsatzfahrzeuge die Notwasserversorgung in den Blickpunkt. Dabei planen wir eine intensive Kooperation mit dem Aggerverband und dem Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen. Das wird noch mal richtig Geld kosten, ist aber ein wichtiges Projekt. Wir wollen uns gegenseitig mit Wasser versorgen. Und wir bauen die Schnelle Einsatzgruppe neu in Richtung Verpflegung aus. Eigens dafür haben wir bereits eine Feldküche angeschafft. Zudem wird noch die Einsatzgruppe „Betreuung“ für Notunterkünfte ausgebaut. Obendrein sprechen wir mit der Hochschule Koblenz über die Einrichtung einer Doktorandenstelle, um den verstärkten Einsatz von Drohnen im Katastrophen- und Zivilschutz erforschen zu lassen.

Ein weiteres wichtiges Projekt ist die gemeinsam mit der Stadt Neuwied, dem Kreis und der Hochschule Koblenz anzusiedelndes Anwenderzentrum für Robotik und KI. Dies ist wichtig für unsere Wirtschaft aber auch für viele Ableitungen für den Katastrophen- und Zivilschutz. Beim Thema Energie und Klima müssen wir weiter über den Tellerrand hinausschauen und viele Dinge neu denken. Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Industrie müssen sich nicht ausschließen. Wir müssen die Transformation in neue Bereiche schaffen, die uns langfristig Arbeitsplätze und auch neue Arbeitsplätze in der Spitzentechnologie sichern können und dies weltweit. Den Kreis Neuwied möchte ich auch als guten Ort für Kinder, Jugendliche und Familien weiterentwickeln. Das fängt beim vorbeugenden Kinderschutz und den Kitas an und setzt sich mit den Themen Lernpaten und Bildung sowie Jugendförderung fort.

Was ist in Sachen Hochwasserschutz vorgesehen?

Da wollen wir ein eigenes, ganzheitliches System, eine Hochwasserschutzpartnerschaft mit den Kreisen Altenkirchen, Westerwald und Mayen-Koblenz ist im Aufbau. Schließlich wollen wir uns nicht von etwaigen Wassermengen aus dem Westerwald überraschen lassen. Da spielt dann auch die flächendeckende Abdeckung mit Warnsirenen mit hinein, womit wir auch schon beim Zivilschutz wären.

Zivilschutz ist ein gutes Stichwort, vor allem, wenn man an die Bedrohung durch Putins Russland denkt. Inwiefern spielt diese Art von Schutz auf Kreisebene eine Rolle?

Derzeit werden die Landkreise in den sogenannten „Operationsplan Deutschland“ eingebunden. Da gibt es Planungen, wie sich Versorgungsketten aufbauen und wie Zivilschutz gestaltet werden soll. Momentan bauen wir im Kreis Neuwied ein komplett neues Sirenennetz für die Bevölkerungswarnung auf. In den vergangenen Jahrzehnten wurde alles abgebaut, es ist nichts mehr vorhanden.

Dieses Thema dürfte die Menschen ebenso umtreiben wie die medizinische Grundversorgung, auch wenn Letzteres nicht unbedingt ein Landratsthema ist.

Ich habe mir dieses wichtige Thema dennoch schon 2018 auf die Fahne geschrieben, weil die Menschen da Antworten erwarten. Und wir haben etwa mit Blick auf die Telemedizin schon einiges erreicht. Alle Rettungswachen sind jetzt an den Telenotarzt angebunden, darüber bin ich sehr froh. In Linz bauen wir gerade eine neue, moderne Rettungswache.

Zudem gehen wir jetzt das Problem an, dass es zu wenig Kinder- und Jugendärzte gibt. Da stehen wir mit der Kassenärztlichen Vereinigung, also der KV, in Verhandlungen, um eine bessere Verteilung der vorhandenen Ärzte zu erreichen. Und wir wollen einen Ärztebus für Kinder- und Jugendmedizin mit der KV auf den Weg bringen. Schließlich tun wir schon eine Menge dafür, um neue Mediziner in den Kreis zu locken. Als landesweit erster Kreis gehen wir in ein Weiterbildungsprojekt, bei dem wir Ärzte mit einer Weiterbildungsermächtigung gewinnen wollen. Das Medizinercamp, bei wir Medizinstudenten des 7. und 8. Semesters einladen, erscheint mir ebenfalls eine gute Idee zu sein. Junge Mediziner kommen nicht automatisch in den Kreis. Wir gehen aktiv auf sie zu und zeigen ihnen die Vorteile, die wir hier zu bieten haben. Das funktioniert auch, wie die große Nachfrage für das nächste Camp zeigt. Und schließlich erwies sich unsere kürzlich stattgefundene Gesundheitsmesse bereits bei der Premiere als erfolgreiches Format. Geplant ist zudem ein Projekt unter dem Namen „HeartSafe“. Hier konnte ich ein EU-gefördertes Projekt gewinnen, das mit europäischen Partnern ein kreisweites Netz für akute Herz-Kreislauf-Fälle geschulte Ersthelfer und mit AED-Geräten ausgestattet in den Einsatz bringt.

Beim Thema Kreisfinanzen fällt der Blick unweigerlich auf Ausgaben für Soziales, Flüchtlinge und den öffentlichen Personennahverkehr. Wie sieht es da aus?

Da bin ich zunächst mal froh, dass der Ministerpräsident erkannt hat, dass uns die Kosten im Sozialen davonlaufen. Jedoch ist das Thema Flüchtlingskosten noch ungeklärt, wir wissen noch nicht, wie viel Geld wir für die Unterbringung der Menschen zurückbekommen. Das Land hat 4 Milliarden Euro Überschuss gemacht, das ist eigentlich Geld der Kommunen. Da braucht es jetzt ein konstruktives Gesprächsklima, wie uns das beim ÖPNV bereits gelungen ist. Das Ministerium hat zugesagt, die Kosten für die Schiene und die Regiobuslinien zu übernehmen. Allerdings gilt es, den neuen Landesverkehrsplan noch zu verabschieden. Sorgen und Nöte haben wir mit dem Land bereits ausgetauscht, ich persönlich als Verantwortlicher für den Kreis sehe erst einmal, dass wir unserer Verpflichtung für den Schülerverkehr nachkommen können. Unter dem Strich bleiben die Finanzen aber weiter herausfordernd. Zum Glück haben wir eine stabile Wirtschaft mit gutem Branchenmix. Die Unternehmen zahlen kräftig Gewerbesteuer, und die Einkommensteuer ist ebenfalls eine Konstante.

Apropos Wirtschaft, welche Signale empfangen Sie von heimischen Unternehmern?

Wie gesagt, die Lage ist vergleichsweise gut. Unternehmen im Kreis wollen in den kommenden zwei Jahren unseren Informationen zufolge etwa 250 Millionen Euro investieren. Wir als Kreis stehen dabei als verlässlicher Partner zur Seite. Das bedeutet auch, dass wir versuchen, dem enormen Erweiterungsdruck auch bei Unternehmen aus NRW zu entsprechen. Entlang der A3 können wir derzeit 20 Hektar an Gewerbeflächen bieten, brauchen aber noch mehr. Vor allem über interkommunale Projekte mit den Nachbarkreisen dürfte sich noch Potenziale heben lassen.

Strittig war bislang immer das Thema Frauenhaus, verbunden mit dem Vorwurf, der Kreis Neuwied würde sich für dieses wichtige Thema zu wenig engagieren. Was muss da aus Ihrer Sicht in nächster Zeit geschehen?

Wie es jetzt aussieht, wird der Landkreis Neuwied ein Frauenhaus bekommen. Damit wären unsere über Monate währenden Gespräche mit dem Land von Erfolg gekrönt. Im Landeshaushalt finden sich Mittel für ein weiteres Frauenhaus für den Norden des Landes. Sobald das Land grünes Licht gibt, wird der Kreis ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren starten.

Ist auch schon darüber gesprochen, wer ein Frauenhaus betreiben könnte?

Auch da sind wir in Gesprächen – und zwar mit verschiedenen sozialen Trägern wie der Caritas, der Diakonie und dem DRK. Dabei ist es uns wichtig, rechtzeitig über ein gutes inhaltliches Konzept verfügen zu können, wenn wir auch offiziell den Zuschlag aus Mainz erhalten sollten. Und bevor Sie fragen, ja, wir schauen uns auch schon nach einer geeigneten Immobilie an einem geeigneten Standort um.

Schauen wir noch auf die Abfallwirtschaft. Ein Thema, das den Bürger interessiert, weil es auch um Gebühren geht. Was ist da etwa in Sachen Kommunalisierung noch möglich?

Wir planen, die Abfallwirtschaft weiterhin auf die Zukunft zu trimmen. Und wichtigstes Ziel dabei ist natürlich die Gebührenstabilität. Das geht mit einer weiteren Kommunalisierung einher. So wollen wir künftig sämtlichen Grünschnitt als Holzhackschnitzel nutzen, die uns in den Schulen als Brennstoff für die Heizungen dienen sollen. In den nächsten Wochen erfolgt der Spatenstich für eine neue Grünschnittaufbereitungsanlage auf der Deponie Linkenbach. Überall, wo es geht, rüsten wir dafür die Heizungen in Schulen um. Damit leisten wir auch einen Beitrag für die regionale Wertschöpfung. Zudem planen wir in der Verbandsgemeinde Asbach einen vierten Wertstoffhof.

i Die Freude an seiner Aufgabe als Landrat will sich Achim Hallerbach auch in den nächsten acht Jahren nicht nehmen lassen. Kreisverwaltung Neuwied/Thomas Herschbach

Zwischen Abfall und Klimaschutz lässt sich ein Zusammenhang erkennen, Stichwort Wasserstoffherstellung. Was ist da angedacht?

Zweifellos lässt sich aus Abfall auch Wasserstoff herstellen. Das ist vor allem angesichts der Tatsache interessant für den Kreis, weil an der Deponie in Linkenbach eine zentrale Wasserstoffleitung vorbeiführen wird. Im Westerwald soll es später einen Knotenpunkt geben, an dem Wasserstoff eingespeist werden kann. Das würden wir natürlich sehr gern tun und aktiv entwickeln, allerdings wird das wohl noch ein paar Jahre dauern. Davon abgesehen wollen wir noch die Photovoltaiktechnik ausbauen, unter anderem auf dem Gelände der ehemaligen Deponie Fernthal planen wir eine große Freiflächenanlage und Anlagen auf unseren Gebäuden auf dem Linkenbacher Deponiegelände.

Die politischen Fraktionen haben Sie bereits in breiter Front gelobt. Welche Rückmeldungen bekommen Sie zu Ihrem Wirken als Landrat von den Bürgern?

Ehrlich gesagt, bekomme ich viel Zuspruch. Kritik gibt es natürlich auch, und die höre ich mir auch an. Man lernt schließlich nie aus. Leider gab es aber durchaus Anfeindungen, vor allem in sozialen Medien, die über das normale Maß von Kritik hinausgingen und deshalb mitunter ermittelnde Behörden eingeschaltet werden mussten.

Vermutlich hatte es diese Anfeindungen hauptsächlich während der Pandemie gegeben ...

Nicht nur in der Pandemie, sondern auch darüber hinaus. Der Umgang ist teilweise deutlich rauer und egoistischer geworden.

Wie gehen Sie persönlich in die zweite Amtszeit als Landrat, ein Job, der in Teilen sicher heute anders funktioniert als noch vor zehn Jahren?

Als Landrat sieht man sich heute sicherlich anderen Anforderungen gegenüber. Da geht es im Grunde 24/7 zur Sache. Viel Privatleben habe ich ehrlich gesagt nicht. Da muss dann die Familie zurückstecken und obendrein noch hinter einem stehen. Doch ich wollte diese Aufgabe machen, wollte immer etwas für die Menschen machen und brenne auch nach acht Jahren unverändert für dieses Amt und als Kind der Region für die Region. Die Herausforderungen sind da, die muss man weiterhin angehen.