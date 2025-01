Empfang im Kreishaus Neuwieder Landrat heißt viele Tollitäten willkommen Jörg Niebergall 12.01.2025, 12:05 Uhr

i Landrat Achim Hallerbach empfängt Tollitäten und Vereine im Neuwieder Kreishaus. Jörg Niebergall

Die fünfte Jahreszeit nimmt Fahrt auf. Auch der Landrat hat ein Herz für das jecke Treiben - und empfing im Neuwieder Kreishaus die närrischen Tollitäten.

Es ist schon lange her (2020), dass Landrat Achim Hallerbach zum letzten Mal die Karnevalsvereine und Prinzenpaare im Kreishaus begrüßen konnte. Jetzt wurde dem beliebten „Brauch“ wieder Leben eingehaucht. Mehr als 20 Vereine und Tollitäten hatten sich am Freitagnachmittag auf den Weg in die Kreisverwaltung gemacht, wurden von Moderator Michael Bleidt begrüßt und vorgestellt, von Hallerbach mit dem Kreisorden bedacht und hatten danach jede ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen