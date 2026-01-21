Korrektur zum Wahlausschuss Neuwieder Landrat: Gab keine Bewerbung von den Linken Ralf Grün 21.01.2026, 16:34 Uhr

i Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Die Partei Die Linke stellt im Kreis Neuwied erstmals seit ihrer Gründung im Jahr 2007 keine Direktkandidaten. Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Die Direktkandidatinnen der Partei Die Linke für die Landtagswahl sind zwar ordnungsgemäß von ihrer Partei nominiert worden, es scheiterte aber letztlich an den Bewerbungsunterlagen. So konnte der Wahlausschuss nichts bewerten oder gar ablehnen.

Die Partei Die Linke geht im Kreis Neuwied erstmals ohne Direktkandidaten ins Rennen um die Landtagsmandate. Das liegt aber nicht daran, dass der Kreiswahlausschuss die Bewerbungen von den nominierten Kandidatinnen, Juliane Filla (Wahlkreis 3) und Michelle Zimmerschied (Wahlkreis 4), abgelehnt hätte, wie wir versehentlich in der Dienstagsausgabe berichtet hatten, sondern an der Tatsache, dass die Bewerberinnen der Linken keine ...







