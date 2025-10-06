Neuer Vorstand hat viel vor Neuwieder Kunstverein will den Aktionsradius erweitern Rainer Claaßen 06.10.2025, 16:00 Uhr

i Der neue Vorstand des NKVM in der Ausstellungshalle auf dem Rasselstein-Gelände (von links): Peter Jung, Hans-Joachim Mehlhorn, Fred Haering, Lisa Beisswanger, Thomas Ens, Celeste Holly, Gunther Fröhlich, Simone Birkholz, Elmar Hermann und Lars Schmidt. Rainer Claaßen

Mehr künstlerische Workshops für junge und ältere Menschen hat sich der Neue Kunstverein Mittelrhein in Neuwied auf die Fahnen geschrieben. Der neue Vorstand plant zudem weitere Aktivitäten.

Seit drei Jahren bereichert der Neue Kunstverein Mittelrhein (NKVM) in Neuwied das kulturelle Leben in der Region. Im Gegensatz zu Künstlervereinigungen können sich hier auch Kunstinteressierte engagieren, die nicht selbst als Künstler wirken. Bisher lag der Mittelpunkt der Handlungen in Neuwied.







Artikel teilen

Artikel teilen