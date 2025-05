Krumholz-Intersport hat viele Jahre in exponierter Lage in der Neuwieder Innenstadt eine Filiale betrieben. Nach dem Weggang des Unternehmens und einem Umbau hat eine neue Nutzerin in dem Gebäude ein Domizil gefunden.

Die Neuwieder Geschäftsstelle der Barmer ist von der Marktstraße 18 in das ehemalige Krumholz-Gebäude in der Mittelstraße 113 gezogen. Von dort aus betreut die gesetzliche Krankenkasse mit neun Beschäftigten rund 29.000 Versicherte und 2400 Firmen im Landkreis Neuwied, in Andernach und Weißenthurm sowie in der VG Pellenz.

„Der Umzug ist auch ein Bekenntnis zum Standort Neuwied.“

Peter Lauermann, Barmer-Regionalgeschäftsführer

Peter Lauermann, Regionalgeschäftsführer der Barmer, sagte bei der Geschäftsstelleneröffnung: „Der Umzug ist auch ein Bekenntnis zum Standort Neuwied. Die Stadt bleibt im dichten Geschäftsstellennetz in Rheinland-Pfalz ein wichtiger Eckpfeiler. Die Geschäftsstelle sei mit 281 Quadratmetern Fläche deutlich größer als die alte, die nur über 190 Quadratmeter verfügte. Geöffnet ist sie montags bis mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 16 Uhr. Zur Eröffnung konnten Lauermann und sein Team neben weiteren Gästen OB Jan Einig und Heike Knapp, Abteilungsleiterin Kundenbetreuung der Barmer, begrüßen.