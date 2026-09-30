Kurswechsel bei Einbürgerungen
Neuwieder Kreisverbände kritisieren Hallerbachs Vorstoß
Im vergangenen Jahr gab es ein Rekordhoch an neuen Einbürgerungen – auch im Kreis Neuwied.
Im vergangenen Jahr gab es ein Rekordhoch an neuen Einbürgerungen – auch im Kreis Neuwied.
Fernando Gutierrez-Juarez. picture alliance/dpa

Vor dem Hintergrund steigender Einbürgerungszahlen fordert Landrat Achim Hallerbach (CDU) einen „grundlegenden Kurswechsel“ in Sachen doppelte Staatsbürgerschaft. Wie sehen das die anderen Parteien im Kreis Neuwied?

Lesezeit 4 Minuten
. Mehr als 330.000 Menschen wurden im vergangenen Jahr in Deutschland eingebürgert, 979 davon im Kreis Neuwied. Landrat Achim Hallerbach (CDU) sieht das kritisch. Er sieht in den Vereinfachungen bei der Einbürgerung und der doppelten Staatsbürgerschaft, die Gefahr, dass Bewerbern die nötige Identifikation mit Deutschland fehle.
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