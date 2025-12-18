Kreisetat in der Diskussion Neuwieder Kreistag votiert für Haushalt mit Überschuss Ralf Grün 18.12.2025, 06:00 Uhr

i Der Kreis Neuwied legt auch für 2026 einen ausgeglichenen Haushalt vor. Dafür war aber jede Menge zu rechnen. Karl-Josef Hildenbrand. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Einnahmeplus und ein Überschuss von mehr als einer Million Euro: Wie lange kann sich der Kreis Neuwied noch eines ausgeglichenen Haushalts rühmen? Verwaltung und Politiker sehen dunkle Wolken aufziehen und fordern daher Veränderungen vom Land.

Landesweit stehen bei den kommunalen Finanzen die Zeichen auf Sturm. 23 von 24 rheinland-pfälzischen Landkreisen schreiben auch für das nächste Jahr wieder millionenschwere Defizite. Nur dem Kreis Neuwied gelingt es noch, angesichts des auch für ihn schweren Fahrwassers einen ausgeglichenen Haushalt 2026 samt Überschuss in Höhe von knapp 1,4 Millionen Euro aufzustellen.







