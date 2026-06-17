Klimarelevanz von Bauprojekten Neuwieder Kreistag lehnt verpflichtenden Klima-Check ab Ralf Grün 17.06.2026, 18:00 Uhr

i Bei der Stadt Neuwied gehört es vor Bauvorhaben wie dem Bau der Interimsstadthalle für das Heimathaus zum Verwaltungsprozedere für Mitarbeiter im Rathaus, dass Fragen zur Klimarelevanz beantwortet werden müssen. Jörg Niebergall

Wie klimarelevant ist der Anbau an eine Kita oder eine Schule? Um mit Blick auf den Klimaschutz künftig besser die Auswirkungen von Bauvorhaben bewerten zu können, schlugen die Grünen im Neuwieder Kreistag einen „Klima-Check“ vor.

Die Klimaschutzziele des Landes Rheinland-Pfalz sind ehrgeizig. In 15 Jahren will Mainz von Klimaneutralität sprechen können. Das wiederum erfordert auch das Mittun der politisch Verantwortlichen in den Kommunen landauf und landab. Aus Sicht der Grünen im Neuwieder Kreistag gibt es einen Ansatz, der dabei helfen könnte, die Klimawende glaubwürdig zu unterstützen.







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