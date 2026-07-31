Streit um Ex-Verkehrsminister Neuwieder Kreis-CDU hält sich mit Kritik an Merz zurück Viktoria Schneider 31.07.2026, 19:00 Uhr

i Der Neuwieder CDU-Kreisvorsitzende Jan Petry – hier ein Bild aus dem vergangenen Jahr – erwartet nun von der Bundesregierung, sich nach der Sommerpause den Herausforderungen im Land anzunehmen. Jörg Niebergall

Nach dem Rücktritt von CDU-Fraktionschef Spahn musste überraschenderweise auch der Verkehrsminister Schnieder gehen. In dessen Heimat Rheinland-Pfalz wird Kritik am Kanzler laut, doch nicht überall wird Merz so sehr kritisiert wie in Mainz.

Enttäuscht und fassungslos: So zeigten sich viele CDU-Politiker aus Rheinland-Pfalz nach dem Hin und Her um Ex-Verkehrsminister Patrick Schnieder. Der Umgang mit dem Bruder von Ministerpräsident Gordon Schnieder kam hierzulande schlecht an, es hagelte Kritik von Parteikollegen.







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