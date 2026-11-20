Adventsbummel am Luisenplatz Neuwieder Knuspermarkt eröffnet Vorweihnachtssaison Jörg Niebergall 20.11.2026, 19:00 Uhr

i Heißgetränke servierten die Jungs und Mädels in der Luisenscheune. Jörg Niebergall

Der Neuwieder Luisenplatz duftet nach gebrannten Mandeln, Lichterketten funkeln – der Knuspermarkt ist eröffnet. Familien, Nostalgiker und Umweltfans finden bis 23. Dezember Neues, Klassiker und nachhaltige Ideen.

Von winterlichen Temperaturen war wenig zu spüren, ein paar Regentropfen lagen in der Luft. Doch das tat der Weihnachtsstimmung am ersten Abend des Knuspermarkts zunächst keinen Abbruch. Die Glühweintassen standen bereit, gebrannte Mandeln dufteten, und rund um die Luisenscheune erstrahlten die Lichterketten.







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