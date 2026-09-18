Fest zum Weltkindertag Neuwieder Kinder wollen bei ihrer Zukunft mitreden Jörg Niebergall 18.09.2026, 15:00 Uhr

i Fingerspitzengefühl war am Stand der AWO gefragt. Jörg Niebergall

250 Neuwieder Kinder forderten beim Weltkindertag Gehör. Zwischen Spielen und Mitmachaktionen zeigten sie mit kreativen Plakaten, wie sie morgen leben wollen – und brachten die Erwachsenen zum Zuhören.

Am Freitagvormittag mussten die Erwachsenen vor allem eines: hinschauen und zuhören. Denn rund 250 Neuwieder Schulkinder hatten beim großen Kinderfest zum Weltkindertag auf dem Luisenplatz einiges zu sagen. Ihre Bühne waren selbst gestaltete Plakate. Ihre Botschaft drehte sich um nichts weniger als die Frage: Wie wollen wir eigentlich morgen leben?







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