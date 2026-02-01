Finanzielle Notlage Neuwieder Kampfsportschule Red Dragon hofft auf Spenden Rainer Claaßen 01.02.2026, 10:30 Uhr

i Kai Tepper gibt sich kämpferisch – aber die Lage um die Kampfsportschule "Red Dragon" ist ernst. Rainer Claaßen

Kampfsport wird bei jungen Leuten immer beliebter. Aber Kai Tepper, Geschäftsführer von „Red Dragon“ in Neuwied, ist dennoch knapp bei Kasse. Seine Trainingsräume kann er nicht mehr halten – nun hofft er auf Unterstützung durch hilfsbereite Spender.

Die Kampfsportschule „Red Dragon“ gibt es in Neuwied seit 2008. Damals verließen die Trainer Rolf Kühlborn und Marco Cicatiello den TV Feldkirchen, wo sie Kickboxen unterrichtet hatten. In Heddesdorf starteten sie mit viel Engagement das neue Angebot, das schnell Anhänger fand.







Artikel teilen

Artikel teilen