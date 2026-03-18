Nach 20 Jahren drohte das Aus Neuwieder Kampfsportschule Red Dragon hat neues Zuhause Rainer Claaßen 18.03.2026, 14:00 Uhr

i Im Hintergrund wird schon fleißig trainiert: In der Heddesdorfer Buhrgasse findet die Kampfsportschule Red Dragon unter Leitung von Kai Tepper ein neues Zuhause. Rainer Claaßen

Die Kampfsportschule Red Dragon stand schon kurz vor dem Aus. Dank eines öffentlichen Aufrufs und unerwarteter Unterstützung gibt es jetzt aber einen neuen Ort für das Training in Neuwied.

Die Kampfsportschule Red Dragon hat in Neuwied eine lange Tradition. Seit mehr als 20 Jahren bietet sie Trainingsmöglichkeiten für Kinder und Erwachsene. Zuletzt war ihr Fortbestand allerdings gefährdet. Wegen zu hoher Mietkosten musste der Leiter des Studios, Kai Tepper, die Trainingsräume an der Dierdorfer Straße in Torney aufgeben.







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