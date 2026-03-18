Nach 20 Jahren drohte das Aus
Neuwieder Kampfsportschule Red Dragon hat neues Zuhause
Im Hintergrund wird schon fleißig trainiert: In der Heddesdorfer Buhrgasse findet die Kampfsportschule Red Dragon unter Leitung
Im Hintergrund wird schon fleißig trainiert: In der Heddesdorfer Buhrgasse findet die Kampfsportschule Red Dragon unter Leitung von Kai Tepper ein neues Zuhause.
Rainer Claaßen

Die Kampfsportschule Red Dragon stand schon kurz vor dem Aus. Dank eines öffentlichen Aufrufs und unerwarteter Unterstützung gibt es jetzt aber einen neuen Ort für das Training in Neuwied.

Lesezeit 1 Minute
Die Kampfsportschule Red Dragon hat in Neuwied eine lange Tradition. Seit mehr als 20 Jahren bietet sie Trainingsmöglichkeiten für Kinder und Erwachsene. Zuletzt war ihr Fortbestand allerdings gefährdet. Wegen zu hoher Mietkosten musste der Leiter des Studios, Kai Tepper, die Trainingsräume an der Dierdorfer Straße in Torney aufgeben.

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