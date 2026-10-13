Erfolgreiches Debüt im Vorjahr Neuwieder Horrornacht geht in die nächste Runde Viktoria Schneider 13.10.2026, 19:00 Uhr

i Das ist nichts für schwache Nerven: Bei der Neuwieder Horrornacht sollen die Teilnehmer selbst Teil des immersiven Geschehens werden. Josie Müller/66 Minuten

Zweieinhalb Stunden purer Horror statt eines kurzen Schreckens: Das verspricht die Neuwieder Horrornacht – nun schon zum zweiten Mal. In diesem Jahr bleibt sogar offen, wo es hingehen wird. Sicher ist nur: Das Gruseln beginnt schon vor Halloween.

Ein bisschen Nervenkitzel gefällig? Nachdem die erste Neuwieder Horrornacht im vergangenen Jahr für Begeisterung unter den vielen Besuchern gesorgt hat, wollen der Escape-Room-Anbieter „66 Minuten – Theater Adventures“ und der V erein „ Chamäleon – Alles nur Theater“ das beliebte Format auch in diesem Jahr anbieten .







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