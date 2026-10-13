Erfolgreiches Debüt im Vorjahr
Neuwieder Horrornacht geht in die nächste Runde
Das ist nichts für schwache Nerven: Bei der Neuwieder Horrornacht sollen die Teilnehmer selbst Teil des immersiven Geschehens we
Das ist nichts für schwache Nerven: Bei der Neuwieder Horrornacht sollen die Teilnehmer selbst Teil des immersiven Geschehens werden.
Josie Müller/66 Minuten

Zweieinhalb Stunden purer Horror statt eines kurzen Schreckens: Das verspricht die Neuwieder Horrornacht – nun schon zum zweiten Mal. In diesem Jahr bleibt sogar offen, wo es hingehen wird. Sicher ist nur: Das Gruseln beginnt schon vor Halloween.

Lesezeit 2 Minuten
Ein bisschen Nervenkitzel gefällig? Nachdem die erste Neuwieder Horrornacht im vergangenen Jahr für Begeisterung unter den vielen Besuchern gesorgt hat, wollen der Escape-Room-Anbieter „66 Minuten – Theater Adventures“ und der Verein Chamäleon – Alles nur Theater“ das beliebte Format auch in diesem Jahr anbieten.
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