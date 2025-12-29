Neuwieder hören viel Zartmann, Jazeek und auch Luciano

Bei der meistgehörten Musik auf Spotify im Jahr 2025 spielen Rapper eine gewichtige Rolle. Bei den Podcasts landen bewährte Formate wieder ganz oben. Ein Musikwissenschaftler ordnet den Einsatz von KI in Zukunft ein und spricht über das Musikerleben.
Lesezeit 3 Minuten
Ein Dauerbrenner. Der eingängige Refrain von „Tau mich auf“ des Interpreten Zartmann nistete sich 2025 in die Gehörgänge nicht nur junger Neuwieder unnachgiebig ein. „ Oh, komm, tau mich auf. Wenn du mir sagst, dass du mich brauchst, ich brauch dich auch“ leitet der Chorus ein.