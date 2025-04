Die Zukunft des Heimathauses ist ungewiss, aber ein Blick in die Vergangenheit der heutigen guten Stube der Stadt bietet zumindest Anlass zum Feiern: 200 Jahre ist es her, dass für den historischen Teil des Gebäudes der Grundstein gelegt wurde.

In Neuwied gibt es einige Gebäude mit historischer Bedeutung. Eines der auffälligsten ist sicher das heute als Heimathaus bekannte, frühere Vereinshaus der Casino-Gesellschaft in der Schlossstraße. Aktuell wird vor allem viel über die Zukunft des Hauses gesprochen. Die ist unsicher, da erhebliche Investitionen in den Brandschutz anstehen.

Nach aktuellem Stand müssen das Restaurant im historischen Teil des Gebäudes und die Veranstaltungshalle im neueren Teil zum Jahreswechsel schließen. Wie es dann weitergeht, ist noch unklar. An diesem Samstag, 5. April, jährt sich die Grundsteinlegung zum 200. Mal.

Blick in eine bewegte Historie

Die Historie des Gebäudes war von Beginn an bewegend. Die 1799 gegründete Casinogesellschaft, deren Zweck es nach der Satzung aus dem Jahr 1825 ist, „den Ernst des Geschäftslebens auf eine für Geist und Gemüth wohlthuende Weise zu erheitern“, traf sich seit Gründung in unterschiedlichen Gaststätten der noch relativ jungen Stadt. Dazu gehörte von 1809 bis 1819 das Gasthaus Hopf in der Kirchstraße 50 – damals als „Comedienhaus“ bekannt. Es ist bis heute als Wohnhaus erhalten.

i In diesem Haus in der Kirchstraße 50 residierte die Casinogesellschaft, bevor sie sich für ein eigenes Gebäude entschied. Festschrift Casinogesellschaft von 1925. NN

Eine weitere Herberge in der Rheinstraße genügte den Ansprüchen nicht lange: „Vor allem die Beschränktheit der niedrigen und rauchigen Räume“ führte, wie es in einer Festschrift von 1925 heißt, dazu, dass „in dem Haupt der Zecher immer stürmischer das Verlangen nach einem wohnlicheren Eigenheim“ entstand.

Standort war bald gefunden

Ein Neubau sollte also her. Als Muster diente das Haus, das der Casinoverein Koblenz bereits zuvor errichtet hatte. Major von Braun, Ingenohl, Kraetzer, Adv. Linz und Obristlieutenant Thorn bildeten den Ausschuss, der für die Planung verantwortlich war. Schon zehn Tage, nachdem am 7. Januar 1825 die Entscheidung für einen Neubau getroffen wurde, war auch ein Standort gefunden: Zwischen dem Kaetner’schen Haus und der Reinhard’schen Scheune gab es eine Stelle, das passend erschien: „Wegen ihrer freundlichen Aussicht nach mehreren Seiten hin, besonders aber wegen ihrer dem Hochwasser nicht ausgesetzten Lage“ und „weil sich dort auch ein passender Gesellschaftsgarten mit wenigeren Schwierigkeiten anlegen lasse.“

i Diese Postkartenansicht, die circa aus dem Jahr 1900 stammt, wurde uns von dem Neuwieder Fotosammler Axel Jung zur Verfügung gestellt. Rainer Claaßen. NN

Während es heute – gerade bei größeren Vorhaben – Jahre dauern kann, bis eine Baugenehmigung vorliegt, konnte man damals innerhalb weniger Tage den Koblenzer „Bauinspector Nebel“ als Architekten gewinnen, der bereits das Gebäude für den dortigen Casionverein geplant hatte. 14.000 fl. – die Abkürzung steht für Rheinische Gulden, lateinisch florenus Rheni – wurden für die Bauausführung in Ansatz gebracht, und schon am 5. April, dem dritten Ostertag, wurde der Grundstein für das Gebäude gelegt.

Tanzsaal, Garten und Kegelbahnen

Danach gab es Komplikationen: Den Vereinsmitgliedern wurden die Pläne des renommierten Architekten zu kostspielig, und die Baukommission pfuschte ihm öfter ins Handwerk. Gleich zweimal überwarfen sich Verein und Architekt – dennoch wurde das Gebäude schon 1826 fertiggestellt. 1850 beschloss der Verein, das Gebäude zu erweitern und einen Tanzsaal zu bauen. Regelmäßige Umbauten begleiteten den Bau über viele Jahrzehnte – ein Garten und Kegelbahnen wurden angelegt, es entstand ein großer Saal, und auch der Innenbereich wurde immer wieder angepasst.

i Für festliche Anlässe war der Saal des Heimathauses schon seit vielen Jahrzehnten eine der ersten Adressen in Neuwied. Festschrift Casino-Gesellschaft von 1925

In den Annalen der Gesellschaft ist überliefert, dass das Gebäude 1933 an die evangelische Kirchengemeinde übertragen wurde, um eine drohenden Enteignung durch die NSDAP zu verhindern. Nach dem Krieg kaufte die Stadt es der Kirche ab. Der in die Jahre gekommene Saal wurde 1988 durch einen Neubau ersetzt, der historische Teil wird seither als Restaurant genutzt. Während die Familie Hamm beide Teile viele Jahre gemeinsam betrieb, wurden sie inzwischen getrennt. Giuseppe „Pino“ und Ulrike Leonardi haben sich vor elf Jahren auch wegen des historischen Flairs für das Heimathaus als Standort entschieden – und hoffen trotz der bisher eindeutigen Aussagen der Stadt darauf, auch über das Jahresende hinaus bleiben zu können. Dafür, dass das historische Gebäude erhalten bleibt, setzt sich auch Kreisdenkmalschützer Reinhard Lahr ein.