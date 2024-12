Schwerer Raub vor Gericht Neuwieder Geschädigte berichten von Körperverletzungen 05.12.2024, 19:00 Uhr

i Am Landgericht Koblenz haben im Prozess eines schweren Raubs im Kreis Neuwied zwei der drei Geschädigten ausgesagt. Die beiden Frauen (53 und 67 Jahre alt) berichteten von schweren Verletzungen, die ihnen die beiden mutmaßlichen Räuber in der Tatnacht zugefügt haben. (Symbolfoto) dpa

Am fünften Verhandlungstag im Prozess eines schweren Raubs im Kreis Neuwied haben am Landgericht Koblenz zwei weitere Geschädigte ausgesagt. Sie sollen in der Tatnacht von den beiden mutmaßlichen Räubern geschlagen und gewürgt worden sein.

Am fünften Verhandlungstag haben sich im Prozess um einen schweren Raub im Kreis Neuwied die beiden verbliebenen der drei geschädigten Frauen am Landgericht Koblenz zur Tatnacht geäußert. Im Mai dieses Jahres hatten zwei Polen (45 und 41 Jahre alt) das Trio in ihrem Haus im Kreis Neuwied überwältigt, gefesselt und die Augen mit Klebeband verbunden.

