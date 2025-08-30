Bewegung hält fit, erst recht im Alter. Das weiß so gut wie jeder. Nur leben viele nicht danach. Der Lions Club Neuwied steuert mit einem Aktivangebot erfolgreich dagegen.

Das Angebot klingt unspektakulär: Einmal wöchentlich bietet der Lions Club Neuwied-Andernach unter dem Motto „Bewegung und Begegnung – 3000 Schritte für mehr Gesundheit“ einen Stadt-Spaziergang an. Doch für die Teilnehmenden ist der Termin ganz offensichtlich verlockend: Knapp 50 Personen nehmen regelmäßig an den Spaziergängen teil.

Beim Spazieren ins Gespräch kommen

Dabei geht der Tross zwar in der Gruppe, jeder hat aber dennoch die Möglichkeit, sich in der eigenen Geschwindigkeit zu bewegen und dabei ins Gespräch mit anderen Teilnehmenden zu kommen. Der Neuwieder Schlosspark bietet dafür beste Rahmenbedingungen. In Pausen wird auf aktuelle Angebote hingewiesen, ein Text vorgelesen oder ein spezielles, altersgerechtes Sportangebot gemacht. So animierte die Rengsdorfer Yogalehrerin Ina Schneider jetzt alle Teilnehmenden mit, einer mit viel Humor und Warmherzigkeit geleiteten, Yogaeinheit.

i Einfache Yoga-Übungen bringen die Teilnehmenden in Bewegung. Rainer Claaßen

Viele kommen in kleinen Gruppen zu der kurzen Wanderung, aber auch Solo-Gäste finden schnell Anschluss. Die Gespräche, die bei dem etwa einstündigen gemeinsamen Gehen entstehen, drehen sich um unterschiedlichste Themen.

Das Angebot soll auch über die Wintermonate weitergeführt werden. Am 22. Oktober wird Tanzlehrer Marc Daumas die Veranstaltung begleiten, und an den eigens für die Reihe gespendeten Lions-Bänken zu einem kurzen Mini-Tanzkurs einladen. Die Teilnehmenden – durchgängig im Rentenalter – sind sich einig: Diese Reihe bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu vertiefen. So lange der Biergarten am Deich geöffnet ist, nutzen viele die Gelegenheit, um nach dem Spaziergang noch für eine Weile zusammenzusitzen.

„Es wäre toll, wenn der Teilnehmerkreis noch größer wird.“

Initiatorin Sylvia Brathuhn

„Wir freuen uns sehr, dass dieses Angebot einen so großen Anklang findet“, sagt Initiatorin Sylvia Brathuhn, die die Wanderung mit einem Team von Lions-Mitgliedern regelmäßig begleitet. Und sie lädt ein: „Es wäre toll, wenn der Teilnehmerkreis noch größer wird.“ Treffpunkt ist jeweils mittwochs um 15 Uhr am Biergarten, die Teilnahme ist kostenlos.