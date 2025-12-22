Abschiedsfeier für das „Pino“ Neuwieder Gastronomen sagen „Ciao“ zum Heimathaus Rainer Claaßen 22.12.2025, 17:00 Uhr

i Gelungener kann ein Abschied kaum gefeiert werden: Etwa 200 Gäste waren am letzten Abend des "Pinot Italia" im historischen Heimathaus dabei. Rainer Claaßen

Das italienische Restaurant „Pino Italia“ lockt nicht länger Freunde der italienischen Küche ins Heimathaus. Der Abschied der bekannten Gastronomen Ulli und Giuseppe „Pino“ Leonardi geriet zu einer beachtlichen Feier mit zahlreichen Gästen.

Der Anlass war eigentlich traurig – und doch war die Stimmung beim Abschiedsfest von „Pino Italia“ in Neuwied bestens. Recht spontan hatten Ulli und Giuseppe „Pino“ Leonardi entschieden, am letzten Abend vor der dauerhaften Schließung des historischen Heimathauses noch einmal mit Freunden, Mitarbeitenden und Stammgästen den Abschied zu zelebrieren.







