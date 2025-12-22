Neuwieder Gastronomen sagen „Ciao“ zum Heimathaus

Das italienische Restaurant „Pino Italia“ lockt nicht länger Freunde der italienischen Küche ins Heimathaus. Der Abschied der bekannten Gastronomen Ulli und Giuseppe „Pino“ Leonardi geriet zu einer beachtlichen Feier mit zahlreichen Gästen.
Der Anlass war eigentlich traurig – und doch war die Stimmung beim Abschiedsfest von „Pino Italia“ in Neuwied bestens. Recht spontan hatten Ulli und Giuseppe „Pino“ Leonardi entschieden, am letzten Abend vor der dauerhaften Schließung des historischen Heimathauses noch einmal mit Freunden, Mitarbeitenden und Stammgästen den Abschied zu zelebrieren.