So ordnet IHK die Lage ein Neuwieder Gastronomen finden kaum passende Immobilien Viktoria Schneider 06.10.2026, 10:00 Uhr

i Leer stehende Gebäude in der Neuwieder Innenstadt sind eigentlich ein Glücksfall für Gastronomen, die sich erweitern wollen. Doch viele von ihnen suchen lange. Jörg Niebergall (Archiv)

Lage, Lage, Lage: Was für private Häuser und Wohnungen gilt, ist Gastronomen bei der Suche nach einer geeigneten Immobilie ebenfalls wichtig. Doch ein Lokal, das alle Kriterien erfüllt, finden viele von ihnen trotzdem nicht – auch in Neuwied.

David Kimmel und Adrian Hahn sind mit ihrem Problem nicht allein. Die Schaschlik-Cousins, die erst im Mai ein Lokal in Niederbieber eröffnet haben, würden gern ihre Küche vergrößern und suchen eine neue Lokalität. Aber in Neuwied sei der Immobilienmarkt angespannt, geeignete Objekte gebe es nur wenige.







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