Alles für den grünen Daumen
Neuwieder Gartenmarkt wird erneut zum Besuchermagnet
Beim Neuwieder Gartenmarkt gab es einiges für die Besucher zu entdecken.
Beim Neuwieder Gartenmarkt gab es einiges für die Besucher zu entdecken.
Jörg Niebergall

Für Blumenliebhaber und Hobbygärtner gab es einiges auf dem Neuwieder Gartenmarkt zu entdecken. Doch auch Technik und Kulinarisches gab es an den Ständen der Händler. Unter diesen sind viele alte Bekannte, aber auch einige Neuzugänge. 

Lesezeit 2 Minuten
Genauso dürften sich Marktbeschicker und Besucher den ersten Tag des Neuwieder Gartenmarktes vorgestellt haben: herrliches Frühlingswetter, Pflanzen in allen Formen und Farben, dazu viel „gartentechnisches“ Allerlei vom Rasenroboter bis hin zu Ölen und Gewürzen.

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