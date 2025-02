Nachruf Neuwieder Franz-Josef Dehenn ist verstorben Rainer Claaßen 11.02.2025, 15:00 Uhr

i In der Innenstadt fühlte er sich zu Hause – Franz-Josef Dehenn vor dem Schärjer-Denkmal in der Mittelstraße. Rainer Claaßen

Franz-Josef Dehenn war vielen Neuwiedern bekannt. Ob als Fotograf oder im Sozialausschuss der Stadt – der jetzt Verstorbene engagierte sich vor allem ehrenamtlich.

Er war eine auffällige Erscheinung – und seit vielen Jahren bei fast allen Veranstaltungen dabei, die in Neuwied stattfanden. Franz-Josef Dehenn, 1973 in der Deichstadt geboren, war als Original vielen Neuwiedern bekannt. Trotz einer Beeinträchtigung hatte er keine Scheu, sich am öffentlichen Leben zu beteiligen.

