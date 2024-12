Die schönsten Motive als Buch Neuwieder Fotograf auf Bildertour im Westerwald 20.12.2024, 18:00 Uhr

i Andreas Pacek auf dem Malberg - dem Ort, an dem er das Coverfoto für sein neues Buch geschossen hat. Anne Stollenwerk

Mit „Die schönsten Orte im Westerwald“ hat der Neuwieder Fotograf Andreas Pacek ein neues Buch herausgebracht, dass die Vielfalt seiner Heimat in den Fokus genommen hat. Die RZ hat von ihm erfahren, was für ein gutes Foto alles wichtig ist.

Dünne Nebelschwaden liegen über dem Wiedtal, Raureif weißt die Wiesen und aus dem dunkelgrünen Nadelwald am Hang steigt ein Mäusebussard in die diesige Dezemberluft hinauf. “Das hier ist einer meiner Lieblingsorte“, sagt Andreas Pacek und blickt an den abfallenden Wiesen den Malberg hinunter.

