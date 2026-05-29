Eltern und Lehrer kämpfen seit Jahren dafür, dass sich die Situation an der Außenstelle der Carl-Orff-Schule in Neuwied verbessert. Nun kommt Bewegung in die Sache. Unter anderem wurden endlich mehrere Klimaanlagen eingebaut, weiteres ist in Planung.
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Eigentlich sollte die Schule ein Ort des Lernens und des Wohlfühlens sein. Doch an der Außenstelle der Carl-Orff-Schule in Neuwied gibt es einiges, was das erschwert. Vieles, was auf dem zunächst als provisorisch angedachtem Schulgelände zu finden ist, sorgt bei Eltern für Kopfschütteln.