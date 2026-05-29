Nach Forderungen der Eltern Neuwieder Förderschule erhält endlich Klimaanlagen Viktoria Schneider 29.05.2026, 06:00 Uhr

i Die Außenstelle der Carl-Orff-Schule in der Bendorfer Straße soll perspektivisch auf den Heddesdorfer Berg umziehen. Doch bis dahin bleibt noch einiges zu tun, um den Schulalltag zu verbessern. Langsam tut sich etwas. Viktoria Schneider

Eltern und Lehrer kämpfen seit Jahren dafür, dass sich die Situation an der Außenstelle der Carl-Orff-Schule in Neuwied verbessert. Nun kommt Bewegung in die Sache. Unter anderem wurden endlich mehrere Klimaanlagen eingebaut, weiteres ist in Planung.

Eigentlich sollte die Schule ein Ort des Lernens und des Wohlfühlens sein. Doch an der Außenstelle der Carl-Orff-Schule in Neuwied gibt es einiges, was das erschwert. Vieles, was auf dem zunächst als provisorisch angedachtem Schulgelände zu finden ist, sorgt bei Eltern für Kopfschütteln.







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