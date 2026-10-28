Spezialist im Gewerbegebiet Neuwieder Firma weiß, was Türen heute leisten müssen Rainer Claaßen 28.10.2026, 19:00 Uhr

i Wenn er über Türen und Zugangssysteme spricht, ist er in seinem Element: Rolf Horn. Rainer Claaßen

Türen dienen heute nicht mehr nur dem Schließen und Öffnen: Sie verbinden Sicherheit, Zutritt und Barrierefreiheit – und verlangen frühzeitige Planung. Sonst drohen aufwendige und teure Nachbesserungen, weiß man bei der Neuwieder Alfred Horn GmbH.

Wenn Rolf Horn über Türen spricht, merkt man sofort, dass er in seinem Element ist. Als Geschäftsführer des Familienunternehmens Alfred Horn GmbH & Co. KG verantwortet er maßgeblich, dass sich der Betrieb seit einigen Jahren neu ausrichtet. Dazu gehört, Bauherren möglichst früh dafür zu sensibilisieren, dass Türen heute deutlich mehr Aufgaben haben, als sich nur öffnen und schließen zu lassen.







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