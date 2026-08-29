Zoff um BSW-Fraktionschef
Neuwieder FDP will Bundespolitik aus Bündnis raushalten
Das Neuwieder Bündnis – hier ein gemeinsames Foto vom vergangenen Februar – zeigt sich meistens geschlossen und harmonisch. Doch
Das Neuwieder Bündnis – hier ein gemeinsames Foto vom vergangenen Februar – zeigt sich meistens geschlossen und harmonisch. Doch das klappt wohl nur, wenn man bundespolitische Themen konsequent rauslässt.
Jörg Niebergall

Mit einem deutlichen Nein zur Brandmauer gegen die AfD löste der Neuwieder BSW-Fraktionsvorsitzende Tobias Härtling eine Debatte in der Deichstadt aus. Besonders die FDP sorgt sich nun um die Zusammenarbeit im Neuwieder Bündnis.

Lesezeit 2 Minuten
Gleich mehrere ostdeutsche Bundesländer wählen in diesem Herbst ihre Parlamente neu. Ein Blick auf die aktuellen Umfragen lässt einen Sieg der als rechtsextremistisch eingestuften Alternative für Deutschland (AfD) erahnen. Für BSW-Parteigründerin Sahra Wagenknecht ein Grund, um die sogenannte Brandmauer hinter sich zu lassen.
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