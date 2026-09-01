Die Neuwieder Jugend- und Familienhilfe „Meilenstein“ ist ein wichtiger Bestandteil der Trägerlandschaft für soziale Betreuungsangebote. Der Insolvenzantrag warf Probleme auf. Nun kann der Insolvenzverwalter mit einer guten Nachricht aufwarten.
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Das Insolvenzverfahren rund um die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe „Meilenstein“ in Neuwied hat ein positives Ende gefunden. „Die Zukunft ist gesichert“, teilt der Insolvenzverwalter über die Kölner Agentur Dictum Media mit.Im Zuge einer übertragenden Sanierung übernehmen die InForma Rheinhören GmbH und die Pulswerk GmbH zum 1.