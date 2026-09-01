Gute Nachricht nach Insolvenz Neuwieder Familienhilfe „Meilenstein“ ist gerettet Ralf Grün 01.09.2026, 13:20 Uhr

i In diesem Gebäude in Engers ist aktuell die Verwaltung von "Meilenstein" untergebracht. Rainer Claaßen

Die Neuwieder Jugend- und Familienhilfe „Meilenstein“ ist ein wichtiger Bestandteil der Trägerlandschaft für soziale Betreuungsangebote. Der Insolvenzantrag warf Probleme auf. Nun kann der Insolvenzverwalter mit einer guten Nachricht aufwarten.

Das Insolvenzverfahren rund um die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe „Meilenstein“ in Neuwied hat ein positives Ende gefunden. „Die Zukunft ist gesichert“, teilt der Insolvenzverwalter über die Kölner Agentur Dictum Media mit.Im Zuge einer übertragenden Sanierung übernehmen die InForma Rheinhören GmbH und die Pulswerk GmbH zum 1.







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