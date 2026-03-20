Frieden ohne Waffeneinsatz
Neuwieder Experte schreibt Plädoyer über Gewaltfreiheit
Der Neuwieder Josef Freise stellt sein Buch über gewaltfreie soziale Arbeit vor.
Der Neuwieder Josef Freise stellt sein Buch über gewaltfreie soziale Arbeit vor.
Jörg Niebergall

Ein Plädoyer für zivile Lösungen statt Aufrüstung: In Neuwied stellte Josef Freise sein Buch über gewaltfreie soziale Arbeit als Weg zu Frieden und Demokratie vor. Die Idee provoziert Zustimmung und Skepsis zugleich.

Lesezeit 3 Minuten
Es ist noch gar nicht so lange her, dass man meinen konnte, die Welt ginge friedlicheren Zeiten entgegen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges schien insbesondere Europa fern von bewaffneten Konflikten, das Aussetzen der Wehrpflicht in Deutschland etwa ist ein Beleg dafür.

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