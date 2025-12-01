Neuen Kreiskantor begrüßt Neuwieder erleben Simon Schumacher in Aktion Rainer Claaßen 01.12.2025, 15:30 Uhr

i Der ehemalige Kantor Thomas Schmidt (links) und sein Nachfolger Simon Schumacher. Rainer Claaßen

Da scheint sich eine neue und ebenso erfolgreiche Ära für die Kirchenmusik im Kreis Neuwied anzubahnen: Simon Schumacher hat den Job des Kreiskantors von Thomas Schmidt übernommen – und sein Können unter Beweis gestellt.

Einstand gelungen: Am Sonntag, dem ersten Advent, haben nicht nur evangelische Christen die Einführung des neuen Kreiskantors Simon Schumacher gefeiert. Einige Plätze blieben in der Marktkirche zwar frei – alle Besucher, die gekommen waren, erlebten aber ein vielseitiges Konzert mit Beteiligung von Solisten und mehreren Chören und mit einem gut aufgelegten Kantor, der auch von seinem beliebten Vorgänger Thomas Schmidt Lob erhielt.







