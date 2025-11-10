Neuwieder Eirene-Projekt in Mainz ausgezeichnet

Wie gelingt es uns, geflüchtete Menschen besser in unsere Gesellschaft zu integrieren. Mit dieser Frage hat sich auch der Neuwieder Friedensdienst Eirene beschäftigt. Mit einem initiierten Projekt scheint schon eine gute Antwort gefunden.
Lesezeit 2 Minuten
Menschen zusammenbringen, Vielfalt erlebbar machen und ein Beispiel für gelungene Integration setzen: Diese Ziele verfolgt seit 2015 das Projekt „Starke Nachbar_innen“. Initiiert vom Internationalen Christlichen Friedensdienst Eirene setzt das Projekt ein deutliches Zeichen für nachhaltigen gesellschaftlichen Zusammenhalt.