Praxistaugliche Integration Neuwieder Eirene-Projekt in Mainz ausgezeichnet Regine Siedlaczek 10.11.2025, 11:42 Uhr

i Vielfalt im Alltag sichtbar machen: Eirene-Projekt „Starke Nachbar_innen“ beim Integrationspreis Rheinland-Pfalz 2025 ausgezeichnet Lina Gödert

Wie gelingt es uns, geflüchtete Menschen besser in unsere Gesellschaft zu integrieren. Mit dieser Frage hat sich auch der Neuwieder Friedensdienst Eirene beschäftigt. Mit einem initiierten Projekt scheint schon eine gute Antwort gefunden.

Menschen zusammenbringen, Vielfalt erlebbar machen und ein Beispiel für gelungene Integration setzen: Diese Ziele verfolgt seit 2015 das Projekt „Starke Nachbar_innen“. Initiiert vom Internationalen Christlichen Friedensdienst Eirene setzt das Projekt ein deutliches Zeichen für nachhaltigen gesellschaftlichen Zusammenhalt.







