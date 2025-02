500 Teilnehmer kommen Neuwieder demonstrieren für Teilhabe von Frauen Jörg Niebergall 09.02.2025, 13:00 Uhr

i In Neuwied demonstrierten Hunderte Teilnehmer zum Thema "Ist die Demokratie weiblich?" Jörg Niebergall

„Ist die Demokratie weiblich?“ – unter dieser Fragestellung trafen sich knapp 500 Teilnehmer in Neuwied zu einer Demonstration rund um Teilhabe, Familie und Beruf.

Gleich zum Auftakt setzte sich die Menge in Bewegung. Kurtscheids Ortsbürgermeisterin Melanie Anhäuser hatte mit „Let’s get loud“ den Warm-up-Part übernommen und gab so den Startschuss zur Demo rund um die Frage „Ist die Demokratie weiblich?“. Rund 500 Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren auf den Neuwieder Marktplatz gekommen.

