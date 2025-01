Empfang in Niederbieber Neuwieder Casino-Gesellschaft ehrt Markus Schröder Rainer Claaßen 19.01.2025, 14:00 Uhr

i Die Vorstandsmitglieder Thomas Frings, Karl Josef Weber, Rolf Horn und Michael Jöger freuen sich mit dem Bürgerpreis-Träger Markus Schröder (2. v. l.) Rainer Claaßen

Der Bürgerpreis der Neuwieder Casino-Gesellschaft gehört jedes Jahr fest ins Programm der Deichstadt. Dieses Jahr geht er an einen waschechten Karnevalisten.

Zum wiederholten Mal fand am Freitag der Neujahrsempfang der altehrwürdigen Neuwieder Casino-Gesellschaft in der Tagungsvilla Weißer Berg in Niederbieber statt. Eine passendere Location dürfte sich für diese Veranstaltung wohl schwer finden lassen.

