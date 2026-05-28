Die Neuwieder Bürgerstiftung fördert diverse lokale Projekte und sichert das Freibad Oberbieber. Ehrenamtliche Initiativen bringen Kultur, Kinder- und Naturangebote in die Region. Und: Unterstützung dafür bleibt gefragt.
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Gemeinnützige Projekte fördern, neue Ideen entwickeln und den Betrieb des Oberbieberer Freibads langfristig sichern: Als vor zweieinhalb Jahren die Neuwieder Bürgerstiftung gegründet wurde, setzten sich Vorsitzender Karl-Ernst Starfeld und seine Mitstreiter ambitionierte Ziele.