Gutes für die Deichstadt Neuwieder Bürgerstiftung fördert Projekte und Freibad Regine Siedlaczek 28.05.2026, 06:00 Uhr

i Die Ehrenamtler der Neuwieder Bürgerstiftung – hier im Freibad Oberbieber – kümmern sich um diverse Projekte in der Deichstadt. Jörg Niebergall

Die Neuwieder Bürgerstiftung fördert diverse lokale Projekte und sichert das Freibad Oberbieber. Ehrenamtliche Initiativen bringen Kultur, Kinder- und Naturangebote in die Region. Und: Unterstützung dafür bleibt gefragt.

Gemeinnützige Projekte fördern, neue Ideen entwickeln und den Betrieb des Oberbieberer Freibads langfristig sichern: Als vor zweieinhalb Jahren die Neuwieder Bürgerstiftung gegründet wurde, setzten sich Vorsitzender Karl-Ernst Starfeld und seine Mitstreiter ambitionierte Ziele.







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