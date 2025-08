Neuwieder Bündnis nimmt Vorgehen der Stadt in Schutz

Empfindlich reagiert das Bündnis im Neuwieder Stadtrat auf die Kritik zur mobilen Halle als Zwischenlösung für das Heimathaus. In einer Pressemitteilung verteidigt der Pressesprecher der CDU-Stadtratsfraktion das Vorgehen der Verwaltung.

Auf die Kritik, dass einige Stadtratsmitglieder nicht über die Pläne zur mobilen Halle für die Stadthalle Heimathaus in Neuwied informiert gewesen seien, reagiert das Bündnis im Neuwieder Stadtrat. Das Grundstück für die mobile Zwischenlösung als Veranstaltungs- und Versammlungsort in der Museumstraße wird gerade von den Stadtwerken Neuwied (SWN) vorbereitet. Die Tochtergesellschaft der Stadt soll den Bau finanzieren und das mobile Gebäude dann an die Stadt vermieten. Bisher wurden diese Pläne nur im Ältestenrat präsentiert, dessen Sitzungen nicht öffentlich sind.

Michael Bleidt, Pressesprecher der CDU-Stadtratsfraktion, schreibt für das Bündnis im Neuwieder Stadtrat – einem Zusammenschluss aus CDU, Bündnis 90/ Die Grünen, FWG, FDP und Bündnis Sahra Wagenknecht – dazu. Das Bündnis könne die Vorhaltungen und die Aufregung nicht nachvollziehen, wonach über den Bau einer provisorischen Stadthalle nicht ausreichend genug informiert worden sei. „Unstreitig ist, dass die Stadtwerke Neuwied die Halle errichten. Das insoweit zuständige Gremium, der Aufsichtsrat der Stadtwerke Neuwied, ist mehrfach über das Vorhaben in allen Einzelheiten informiert worden, entsprechende Entscheidungen wurden ausnahmslos im Aufsichtsrat getroffen“, schreibt er in einer Presseinformation.

Sitzung des Ältestenrates mit dem Aufsichtsrat der Stadtwerke Neuwied

Sämtliche Fraktionen im Neuwieder Stadtrat hätten jeweils Mitglieder im Aufsichtsrat der Stadtwerke Neuwied. „Um den notwendigen Informationsfluss gerade auch in die Fraktion im Neuwieder Stadtrat zu gewährleisten, wurde extra eine Sitzung des Ältestenrates gemeinsam mit dem Aufsichtsrat der Stadtwerke Neuwied durchgeführt“, betont Bleidt. In dieser Sitzung sei „sogar der potenzielle Vertragspartner für die Errichtung der Halle persönlich vor Ort“ gewesen und hab das Vorhaben gemeinsam mit den Stadtwerken Neuwied vorgestellt.

Dann greift Bleidt für das Neuwieder Bündnis ein Stadtratsmitglied persönlich an, das, wie er schreibt, „als Einzelperson im Stadtrat vertreten ist, weil seine Gruppierung bei der vergangenen Wahl nicht in Fraktionsstärke in den Stadtrat gewählt wurde“. Dieser Vorwurf läuft ins Leere: Unsere Zeitung hatte Kenntnis von mehreren Ratsmitgliedern aus verschiedenen Fraktionen, die sich nicht über die Pläne zur mobilen Halle informiert fühlten.

In der interessierten Bevölkerung wurde zudem Kritik daran laut, dass der Stadtrat im Februar eine Absichtserklärung für weitere Planungen abgesegnet hatte, öffentliche Informationen vor Beginn der Arbeiten auf dem Grundstück im Juli jedoch ausblieben. Bei Kosten von 1,6 Millionen Euro für das mobile Gebäude wurden auch Fragen nach den Gründen für das Vorgehen gestellt.

„Das Bündnis im Neuwieder Stadtrat begrüßt ausdrücklich, dass die Stadtwerke Neuwied als kommunale Tochter das Errichten der mobilen Heimathaus-Ersatzhalle ermöglichen und so einmal mehr eine wichtige Funktion in der Stadt Neuwied übernehmen“, stellt Bleidt fest und schließt: „Die Alternative wäre schließlich auch klar: Neuwied hätte über Jahre keine Stadthalle.“