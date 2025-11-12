Bahnhofsviertel fällt raus Neuwieder Bündnis einigt sich auf Parkgebührenerhöhung 12.11.2025, 16:25 Uhr

i Die Änderungen im Bereich der Parkraumbewirtschaftung hätten unter anderem die Elisabeth- und Seminarstraße betroffen. Doch auf eine Erweiterung auf diese Zone soll nun verzichtet werden. Maja Wagener

Die Parkplatzsuche erweist sich in der Innenstadt oft als Herausforderung. Mit der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung auf das Bahnhofsviertel wollte das Neuwieder Bündnis eigentlich den Druck rausnehmen. Doch die ist nun erst einmal vom Tisch.

Schon lange wurde in Neuwied um eine Änderung der Parkraumbewirtschaftung gerungen. Im Juli wollte der Stadtrat das neue Konzept für die Innenstadt beschließen, doch Kritik aus der Bevölkerung sorgte für eine Vertagung der Entscheidung. Bei der Sitzung am Donnerstag soll es nun so weit sein.







