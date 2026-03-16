Die Lehrerschaft am Rhein-Wied-Gymnasium hat in ihrem Brandbrief an den Bezirkspersonalrat auf Entwicklungen aufmerksam gemacht, die Anlass zur Sorge geben würden. Wir haben darüber nun mit zwei berufsbildenden Schulen in Neuwied gesprochen.
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„Die berufsbildenden Schulen bilden den Querschnitt der Bevölkerung ab, denn bei uns sitzen Förderschüler und Gymnasiasten in einer Klasse.“ Dieser Satz von Dirk Oswald, Schulleiter der David-Roentgen-Schule (DRS) in Neuwied, macht bereits indirekt deutlich, dass sich auch Berufsschulen aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen, die meist auch eine veränderte Schülerschaft zur Folge haben, vor Herausforderungen gestellt ...