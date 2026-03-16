Nach Brandbrief von Lehrern Neuwieder Berufsschulen stehen vor Herausforderungen Ralf Grün 16.03.2026, 15:00 Uhr

i Die David-Roentgen-Schule in Neuwied ist eine große berufsbildende Schule, die neben verschiedenen Berufsschulabschlüssen auch die Hochschulreife im Programm hat. Viktoria Schneider

Die Lehrerschaft am Rhein-Wied-Gymnasium hat in ihrem Brandbrief an den Bezirkspersonalrat auf Entwicklungen aufmerksam gemacht, die Anlass zur Sorge geben würden. Wir haben darüber nun mit zwei berufsbildenden Schulen in Neuwied gesprochen.

„Die berufsbildenden Schulen bilden den Querschnitt der Bevölkerung ab, denn bei uns sitzen Förderschüler und Gymnasiasten in einer Klasse.“ Dieser Satz von Dirk Oswald, Schulleiter der David-Roentgen-Schule (DRS) in Neuwied, macht bereits indirekt deutlich, dass sich auch Berufsschulen aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen, die meist auch eine veränderte Schülerschaft zur Folge haben, vor Herausforderungen gestellt ...







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