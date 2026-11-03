Sanierung rechte Rheinschiene Neuwieder Bahnhof: Jetzt fällt auch das Hauptgebäude Jörg Niebergall 03.11.2026, 16:30 Uhr

i Nachdem die ehemalige Lagerhalle bereits in der vergangenen Woche dem Erdboden gleichgemacht wurde, wird in dieser Woche nun das Hauptgebäude des Neuwieder Bahnhofs abgerissen. Jörg Niebergall

Die Bagger haben das Neuwieder Empfangsgebäude erreicht: Nachdem zunächst die ehemalige Lagerhalle dem Erdboden gleichgemacht wurde, wird nun das Hauptgebäude abgerissen.

Erst verschwand das Nebengebäude, jetzt geht es auch dem eigentlichen Empfangsgebäude an den Kragen: Am Dienstag, 3. November, haben die Abrissarbeiten am Neuwieder Bahnhof die nächste Phase erreicht. Nachdem die ehemalige Lagerhalle bereits in der vergangenen Woche dem Erdboden gleichgemacht wurde, rücken die Bagger nun dem Hauptgebäude zu Leibe.







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