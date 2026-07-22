Generalsanierung rechter Rhein Neuwieder Bahnhof: Bremst die Baustelle Bahnfahrer aus? Justin Buchinger 22.07.2026, 06:00 Uhr

i Auch nach der Korridorsanierung wird der Bahnhof Neuwied vorerst eine Baustelle bleiben. Was bedeutet das für die Fahrgäste? Jörg Niebergall

Gerade steht auf der rechten Rheinschiene alles still. Doch während die Generalsanierung Ende dieses Jahres fertig sein soll, wird das Neuwieder Bahnhofsgebäude noch länger eine Baustelle bleiben. Wird das zum Problem für Bahnfahrer?

Das Neuwieder Bahnhofsgebäude wird im Rahmen der Korridorsanierung rechter Rhein abgerissen. Doch während die Züge ab dem 14. Dezember wieder in Neuwied halten sollen, geht es mit den Arbeiten am Neubau erst danach wirklich los. Unsere Zeitung hat die Deutsche Bahn (DB) gefragt, ob die Baustelle zum Problem für die Bahnreisenden in Neuwied werden könnte, wenn eigentlich wieder frei Fahrt sein sollte.







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