Keine Beratung und kein freundliches Gesicht: Seit der Sperrung des baufälligen Bahnhofsgebäudes gab es am Neuwieder Bahnhof Fahrkarten nur am Automaten. Das soll sich schon bald ändern.

Ein neues Fahrgastzentrum soll in wenigen Wochen am Neuwieder Bahnhof eröffnen. Das teilte der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) auf Anfrage mit. Seit das Neuwieder Bahnhofsgebäude – und damit auch das dortige Service Center der Deutschen Bahn – im vergangenen August wegen statischer Mängel geschlossen wurde, gibt es dort weder persönliche Beratung noch Informationen. Fahrkarten gibt nur noch an den Automaten auf den Bahnsteigen – vorübergehend sind auch diese außer Betrieb.

„Die Wiederaufnahme des personenbedienten Verkaufs am Neuwieder Bahnhof hat für den SPNV-Nord höchste Priorität“, so Verbandsdirektor Thorsten Müller. Bereits im September hatte der für Beauftragung im Nahverkehr zuständige Verband, angekündigt, nach einer Übergangslösung zu suchen.

i In einem Ladenlokal am Busbahnhofsplatz soll das neue Fahrgastzentrum eingerichtet werden. Jörg Niebergall

Diese wurde nun in einem Ladenlokal am Busbahnhofsplatz gefunden, wo sich bisher das Café Bistro Besa befand.Im Auftrag des SPNV-Nord richtet der Verkaufsdienstleister Transdev Vertrieb dort nun ein Fahrgastzentrum ein. Ab nächsten Monat sollen dort wieder Tickets für Verbund- und Nahverkehrstarife sowie den DB-Fernverkehr verkauft werden. Zudem können sich Fahrgäste über Fahrpläne und Reiseverbindungen informieren.

Noch im Juni soll das neue Fahrgastzentrum in Betrieb gehen. „Der genaue Eröffnungstermin hängt von den noch laufenden Umbau- und Einrichtungsarbeiten ab“, so Müller. Man werde die Fahrgäste rechtzeitig informieren.

Das Unternehmen Transdev Vertrieb ist seit vergangenem Jahr für den Fahrkartenverkauf im Gebiet des SPNV-Nord zuständig. Neben dem neuen Neuwied Fahrgastzentrum betreibt das Unternehmen bereits die Verkaufsstellen an den Bahnhöfen in Wittlich und Bullay.

Ab Anfang Juni übernimmt Transdev Vertrieb auch die Fahrgastzentren in den Hauptbahnhöfen Koblenz und Trier sowie an den Bahnhöfen in Andernach, Remagen, Bad Neuenahr, Gerolstein und Cochem. Bis August plant das Unternehmen, rund 150 Fahrkartenautomaten in der Region auszutauschen.

SPD Ortsverein ist zufrieden

„Wir freuen uns sehr, dass bereits in wenigen Wochen eine feste Anlaufstelle für den Fahrkartenverkauf zurückkehrt“, so Dieter Hünerfeld, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Neuwied Stadtmitte und Irrlich. Der Ortsverein hatte nach der Schließung des Bahnhofs, wiederholt eine Übergangslösung für den Fahrkartenverkauf von der Deutschen Bahn und dem SPNV-Nord, gefordert.

Die Beratung und der persönliche Ticketverkauf, seien eine Notwendigkeit, insbesondere für ältere Menschen und diejenigen, die mit digitalen Angeboten nicht vertraut sind. Dass es in Neuwied über Jahre keinen persönlichen Verkauf gebe, wäre nicht hinnehmbar. „Unser Einsatz hat sich gelohnt, und wir bedanken uns beim SPNV-Nord und insbesondere bei Herrn Müller für die konstruktive Antwort und die gute Lösung“, so Hünerfeld.