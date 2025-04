„Was für eine Saison! Was für ein Finale! Und vor allem: Was für ein Team!“, begrüßte Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig im Raiffeisenzimmer des Rathauses die Neuwieder Bären, die sich am vergangenen Samstag (29. März) den Meistertitel in der Central European Hockey League (CEHL) geholt hatten. „Ein Imageträger für uns seid ihr darüber hinaus seit zwei Jahren auch international. Auch dafür ein herzliches Danke.“ Die Stadt Neuwied hatte den frischgebackenen Titelträger mit Spielern, Trainer, Manager, Vorstand und Betreuern eingeladen, um sich in das Buch der Stadt einzutragen. Nahezu der gesamte Kader war gekommen, Trainer Leos Sulak (Mitte) war dann einer der Ersten, die das Buch mit einem Autogramm verschönerten. „Liebe Bären, dieser Titel, ist ein Meilenstein“, fuhr Einig fort. „Aber, wenn ich euch so anschaue, dann sehe ich keine Mannschaft, die sich auf ihren Lorbeeren ausruht. Ich sehe ein Team, das hungrig bleibt, das mehr will. Und genau das macht euch so besonders.“